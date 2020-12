Formule 1-renstal Haas bevestigt komst Mick Schumacher

Mick Schumacher, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, rijdt volgend jaar in de Formule 1. Schumacher heeft een zitje bemachtigd bij Haas.

"Het vooruitzicht op de Formule 1-grid te staan maakt me ongelofelijk blij", schrijft Schumacher op Twitter. "Ik heb altijd geloofd dat deze droom werkelijkheid zou worden."

Leider in F2-klassement

De 21-jarige Duitser rijdt dit seizoen in de Formule 2 en gaat aan de leiding in de stand om het kampioenschap. Op het circuit van Sakhir in Bahrein wordt komend weekeinde de laatste wedstrijd gereden door de Formule 2-coureurs.

Bij Haas wordt Schumacher teamgenoot van de Rus Nikita Mazepin, van wie dinsdag bekend werd dat hij zal in 2021 zal debuteren in de Formule 1.