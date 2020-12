Verdachte aanslag Trier wordt voorgeleid, praat met politie

De Duitser Bernd Walter W. zou gisteren een bloedbad hebben aangericht in Trier door met een terreinwagen zigzaggend door voetgangersgebied te rijden. Vijf mensen kwamen om, onder wie een meisje van 9 weken en haar 45-jarige vader. Zijn vrouw en hun zoontje van anderhalf liggen gewond in het ziekenhuis.

De vermoedelijke dader van de aanslag in Trier, waarbij meerdere mensen zijn gedood, wordt vanochtend voorgeleid. De rechter zal beslissen of de 51-jarige man in voorlopige hechtenis gaat of in een gesloten psychiatrische inrichting wordt geplaatst.

De verdachte sliep in de dagen voor de aanslag in de auto die hij voor zijn daad zou hebben gebruikt. Die auto had hij geleend van een kennis, die volgens de politie niets met de misdaad te maken heeft. Volgens de hoofdaanklager "is er geen bewijs van een terroristisch, politiek of religieus motief". Er zou wel bewijs zijn dat de man psychisch ziek is. Hij was dronken toen hij door de politie werd aangehouden.

Familieleden vertelden de Duitse pers dat ze al jaren geen contact met W. hadden. Hij woonde bij zijn moeder in huis tot zij overleed, daarna zou het bergafwaarts met hem zijn gegaan. De verdachte had geen strafblad en was niet eerder in aanraking geweest met de politie.

Het onderzoek in de stad is voorlopig afgerond en het voetgangersgebied is weer vrijgegeven. Het stadsbestuur overweegt voetgangerszones af te schermen met betonblokken.

Wake bij Porta Nigra

In de Dom van Trier kwamen gisteravond zo'n honderd mensen bijeen om te bidden voor de slachtoffers. Ook luidden de kerken hun klokken.

Om 10.00 uur zal er een wake worden gehouden voor de Porta Nigra, de beroemde stadspoort uit de Romeinse tijd.

Merkel leeft mee

Kardinaal Reinhard Marx, aartsbisschop van München en Freising en voormalig bisschop van Trier, zei zich nauw verbonden te voelen met de mensen in de stad: "Ik bid voor de doden en voor de gewonden, voor hun families en vrienden en voor alle mensen in Trier en omgeving die geconfronteerd worden met deze afschuwelijke daad."

Bondskanselier Merkel liet via Twitter weten mee te leven met de slachtoffers: "Het nieuws van Trier maakt me erg verdrietig. Ik denk ook aan degenen die ernstige verwondingen hebben opgelopen en wens hun veel sterkte."

Ook voetballer Robin Koch, die voor Leeds United speelt, maar eerder voor Eintracht Trier uitkwam, reageerde op Twitter: