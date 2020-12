Colombia ontslaat bondscoach Queiroz na slechte reeks

Carlos Queiroz is ontslagen als bondscoach van de Colombiaanse voetballers. Reden voor het ontslag van de 67-jarige Portugees zijn de tegenvallende resultaten.

In de kwalificatie voor het wereldkampioenschap van 2022 in Qatar verloor Colombia deze maand eerst met 3-0 van Uruguay en daarna met 6-1 van Ecuador. Dat was de grootste nederlaag voor Colombia in een kwalificatiewedstrijd sinds 1977.

Zevende plaats

Het team staat na vier wedstrijden met vier punten op de zevende plaats in het Zuid-Amerikaanse kwalificatietoernooi. Alleen de nummers een tot en met vier plaatsen zich rechtstreeks voor het WK.

Brazilië en Paraguay zijn in maart de volgende tegenstanders voor Colombia. Queiroz, die eerder onder meer trainer was van Real Madrid, was sinds februari 2019 bondscoach van de Colombianen.