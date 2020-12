Coronavaccin Pfizer-BioNTech goedgekeurd door Britten, volgende week beschikbaar

Het Verenigd Koninkrijk heeft het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse BioNTech goedgekeurd. Het is daarmee het eerste land ter wereld dat dit vaccin gaat gebruiken.

"Vanaf begin volgende week starten we met het vaccineren", zegt gezondheidsminister Matt Hancock tegen Sky News. "Dit is fantastisch nieuws." Hij zegt dat vijftig ziekenhuizen klaar zijn om het middel te ontvangen. Ook worden grote vaccinatiecentra opgezet. Hancock erkent dat de inzet van het vaccin gepaard gaat met logistieke uitdagingen. Zo moet het middel bewaard worden tussen de -70 en -80 graden.

"De Britten zit niet meer in de EU en konden het goedkeuren op eigen houtje doen", zegt correspondent Tim de Wit in het NOS Radio 1 Journaal. "Ze hoefden dus niet te wachten op het Europees medicijnagentschap EMA, zoals de EU-lidstaten moeten."

Veertig miljoen doses besteld

Volgens De Wit, hebben de Britten 40 miljoen doses besteld. De eerste 10 miljoen komen uit België en zijn volgende week al binnen. "Dat betekent dat er vanaf maandag of dinsdag al gevaccineerd kan worden."

"Ze zullen als eerste beginnen met het vaccineren van mensen in verzorgingstehuizen. Er was nog discussie of ziekenhuismedewerkers als eerste aan de beurt zou komen", zegt de correspondent. "Maar die staan nu op de tweede plaats. Daarna worden mensen van boven de 80 ingeënt."

Voor een vaccinatie zijn twee prikken nodig. Dat betekent dat in eerste instantie vijf miljoen mensen gevaccineerd kunnen worden. Maar volgens De Wit is het nog maar de vraag of de Britten in zo'n korte tijd zo veel mensen kunnen vaccineren. "Dat is de grote uitdaging."

Nederland ook besteld bij Pfizer

Vorige maand meldde Pfizer dat het vaccin in 95 procent van de gevallen effectief is. Het vaccin is een van de zes die door de Europese Unie zijn gereserveerd. Gisteren werd bekend dat het Europees medicijnagentschap EMA is begonnen met de beoordeling van het vaccin. Volgens het EMA zal dat proces in het beste scenario deze maand nog zijn afgerond.

Ook Nederland heeft miljoenen doses gereserveerd. Het eerste miljoen zou deze maand nog geleverd moeten worden. Daarmee kunnen zo'n 450.000 mensen worden gevaccineerd. Als alles meezit, worden rond 4 januari de eerste mensen in Nederland ingeënt tegen het coronavirus, liet minister De Jonge gisteren weten.

In deze video legt NOS op 3 uit hoe het kan dat er nu zo veel sneller een vaccin lijkt te zijn - en waar dat allemaal aan moet voldoen: