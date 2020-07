Sparta in eigen huis veel te sterk voor VVV-Venlo

Sparta Rotterdam heeft het verrassende gelijkspel tegen Feyenoord een goed vervolg gegeven door vrijdagavond VVV-Venlo te verslaan. Op Het Kasteel zegevierde de ploeg van Henk Fraser met 4-1.

De overwinning voor Sparta was verdiend. De Rotterdammers zorgden vanaf het begin voor het meeste gevaar, al misten voor rust onder andere Halil Dervisoglu en Ragnar Ache (kopbal op de lat) grote kansen.

VVV was in de eerste helft een stuk efficiënter: bij de enige kans krulde Peter van Ooijen een vrije trap over de muur. Vorige week was hij al op fraaie wijze trefzeker tegen RKC Waalwijk.