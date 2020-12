Williams-coureur Russell vervangt afwezige Hamilton bij Mercedes

George Russell mag komend weekend Lewis Hamilton vervangen bij Mercedes. De 22-jarige Brit neemt in Bahrein het stoeltje over van de wereldkampioen, die positief getest is op het coronavirus.

Williams zet op zijn beurt Jack Aitken in de auto van Russell.

De Grand Prix van Sakhir wordt komende zondagavond (18.10 uur) verreden op het Outer Circuit. Afgelopen weekend werd er ook al in Bahrein gereden, toen werd Max Verstappen tweede achter Hamilton.

Drie keer (positief)

Hamilton is de derde rijder in de Formule 1 die positief is getest op het coronavirus. Eerder overkwam dat de Mexicaan Sergio Pérez in augustus voor de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone en de Canadees Lance Stroll na de Grote Prijs van de Eifel in Duitsland.

De organisatie van de Formule 1 verklaarde dat Hamilton de afgelopen week drie keer was getest, zoals het protocol rond een raceweekeinde voorschrijft. Telkens, de laatste keer op zondag, was het resultaat negatief geweest.