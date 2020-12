Meer Poolse vrouwen voor abortus naar Nederland

Een anti-regeringsprotest in Warschau - Reuters

Al weken wordt er fel gedemonstreerd in Poolse steden vanwege de aanscherping van de abortuswetgeving. Door een uitspraak van het Constitutionele Hof wordt abortus nagenoeg onmogelijk gemaakt. Die inperking leidt nu al tot een toename van abortussen bij Poolse vrouwen in het buitenland, onder meer in Nederland. Het Abortion Network Amsterdam (ANA) ziet de afgelopen weken een verdrievoudiging van hulpverzoeken, laat de organisatie weten aan de NOS. In heel 2020 werden 187 Poolse vrouwen geholpen, van wie 45 sinds de uitspraak op 22 oktober. De hulp bestaat uit het regelen van een abortusafspraak in Nederland, de financiering ervan en eventueel reis en verblijf. Ook de Duitse organisatie Ciocia Basia meldt een verdrievoudiging van hulpverzoeken. Belangrijk uitwijkland Direct na de uitspraak van het Hof stroomde de inbox van de organisatie vol, zegt Mirjam van Heugten van ANA. "Er kwam heel veel werk op ons af, terwijl wij allemaal als vrijwilliger werken." Dat hakt ook flink in op de financiële buffers: een abortus kost tussen de 600 en 875 euro. Nederland is een belangrijk uitwijkland voor Poolse vrouwen, omdat de abortusmogelijkheden hier ruimer zijn dan bijvoorbeeld in buurland Duitsland. Daar mag een abortus worden uitgevoerd tot 12 weken na de bevruchting. In Nederland ligt de wettelijke grens op 24 weken. In geen ander land van de Europese Unie is de wetgeving zo ruim. In de praktijk komt de grens overigens neer op 22 weken, omdat artsen tot op 2 weken nauwkeurig de duur van de zwangerschap kunnen vaststellen. Na 24 weken mag het uitsluitend in ernstige gevallen, bijvoorbeeld wanneer de foetus niet levensvatbaar is. Ook het Verenigde Koninkrijk kent progressieve abortuswetgeving, maar is vanwege de afstand (en naderende brexit) minder ideaal.

Waar draait het om? Door de uitspraak van het Hof mag abortus alleen nog worden toegepast bij verkrachting, incest en als de moeder in levensgevaar is. Wanneer de foetus geen kans van overleven heeft, moet de moeder de zwangerschap voldragen. Naar schatting 97 procent van de abortussen die op dit moment worden uitgevoerd in Polen gebeuren om deze reden. Abortus vanwege andere, sociale/economische redenen (geen kinderwens, te jong voor moederschap of te weinig geld) was al verboden.