2 december 2010, de dag die de voetbalwereld verbijsterde

"Zoiets heb ik in veertig jaar voetbaljournalistiek niet vaker meegemaakt. En ik had iemand bij me die nog langer meeliep, Jack van Gelder. We keken elkaar aan met de blik: wat is hier nu net gebeurd?"

"Een verbijsterende dag." Niemand wist precies wat er 2 december 2010 in het Zwitserse Zürich zou gaan gebeuren, ook NOS-voetbalcommentator Arno Vermeulen niet. "En dan zie je aan het einde van de dag Rusland en Qatar uit de enveloppen komen. Dan knijp je jezelf wel even in je arm."

"We bekeken dat vanaf het begin al sceptisch, weet ik nog. Want waar ging Nederland zich in mengen? Het was natuurlijk een tijdperk waarin corruptie niet nieuw was. Later bleek, en dat gaf Blatter zelf ook toe, dat Nederland geen schijn van kans maakte. Maar het was een goed, vertederend bid. Ergens in die periode was er ook een moment dat ze met z'n allen op een fiets kwamen aanrijden", weet Vermeulen nog.

De voetbalwereld verzamelde zich in Zwitserland, omdat bijna twee jaar eerder de inschrijving werd geopend voor de organisatie van niet alleen het WK van 2018 maar óók die van 2022. "Dat was absurd. Dat je twaalf jaar van tevoren al de organisatie toewijst. Maar FIFA-voorzitter Sepp Blatter wilde dit nog even snel voor zijn aftreden geregeld hebben."

Vermeulen: "Ruud Gullit en Johan Cruijff werden ingezet, Later ook Guus Hiddink. België kwam met Jean-Marie Pfaff en Paul van Himst. Het was ook een competitief bid. Maar dit was geen spel voor kleine jongens."

Maar ook politici hadden slechts een rol in de marge. Het grote geld bepaalde waar er gevoetbald ging worden. Vermeulen: "De Russen hebben minimaal met zes miljoen euro geschoven, werd later duidelijk. Vijf daarvan ging naar Jack Warner van de CONCACAF, de Noord- en Midden-Amerikaanse voetbalbond. Aan bijna alle leden van het uitvoerende comité hing wel een luchtje, als je even ging zoeken. Er heeft zich van alles achter de schermen afgespeeld op schimmige hotelkamers."

Vermeulen wist zich nabij de Oerlikon Velodrome in Zürich omringd door mannen in pak, die niet allemaal uit het voetbal afkomstig waren. Namens Nederland was minister-president Mark Rutte aanwezig. Die liep die dag een andere prominente politicus tegen het lijf. "Ik had vanmiddag een gesprek met Bill Clinton, die hier was om het Amerikaanse bid van 2022 te ondersteunen", zei Rutte.

Ook de organisatie van het HollandBelgium-bid was op het verkeerde been gezet. "KNVB-voorzitter Michael van Praag was verbijsterd. Hij was alle leden langsgegaan van tevoren en wist zeker dat ze minimaal acht stemmen zouden krijgen. Het werden er in de eerste ronde vier. Nou, dan ga je er vanuit dat een ronde later, met het wegvallen van Engeland, er alleen maar stemmen bij kunnen komen. Maar toen waren het opeens nog maar twee stemmen."

De motor achter het bid was Harry Been, de secretaris-generaal van de KNVB. Hij zei daar in april 2020, toen de Amerikaanse justitie bewezen had verklaard dat er fraude was gepleegd, nog over dat hij nog steeds niet weet wat daar nou precies gebeurd is.

Die Russen

Op de dag zelf probeerde Been nog optimistisch te zijn. "We zijn er in de eerste ronde niet uitgegaan. We zijn in de finaleronde gekomen met z'n drieën (Rusland en het gezamenlijke Spanje-Portugal bid, red). Die Russen zijn het geworden. Dat is wel een verrassing voor mij moet ik zeggen. Die had ik op geen enkele manier getipt."