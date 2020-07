Toptalenten helpen AZ in Zweden eenvoudig naar derde voorronde Europa League

AZ heeft zich overtuigend geplaatst voor de derde kwalificatieronde van de Europa League. In Zweden werd BK Häcken dankzij doelpunten van Myron Boadu, Calvin Stengs en Oussama Idrissi makkelijk aan de kant gezet: 0-3.

Voor Idrissi was het zijn eerste basisplaats tijdens het tweeluik. De Marokkaans international speelde in het heenduel, dat in 0-0 eindigde, niet vanaf de aftrap. De buitenspeler nam donderdagavond in Zweden de plaats in van Albert Gudmundsson.

In Alkmaar liet een week geleden het aantal kansen te wensen over. Dat was in Zweden wel anders. Het sterkere AZ had voor rust de beste mogelijkheden. Owen Wijndal schoot van dichtbij knullig over en Stengs zag zijn schot gekeerd worden. Idrissi scoorde vervolgens wel, maar zijn goal werd vanwege buitenspel afgevlagd.

IJskoude Boadu

Vijf minuten voor rust, in een fase dat de kansen juist uitbleven, kwam AZ eindelijk op voorsprong. Idrissi gaf een prachtige steekpass op Boadu en de 18-jarige jongeling schoof de bal rustig onder Peter Abrahamsson door.