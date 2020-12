Draagvlak voor Zwarte Piet neemt verder af

Sint en Piet - ANP

Het aantal mensen dat vindt dat het uiterlijk van Zwarte Piet niet mag veranderen, is verder afgenomen. Dat komt naar voren uit een opiniepeiling van I&O Research onder bijna 2300 mensen. Volgens het onderzoeksbureau is de steekproef representatief voor heel Nederland. Vier jaar geleden vond 65 procent van de Nederlanders in hetzelfde onderzoek nog dat de hulp van Sinterklaas zwart moet blijven, nu is dat nog 39 procent. Deze uitgesproken voorstanders van Zwarte Piet maken deel uit van een grotere groep, van iets meer dan de helft van de Nederlanders, die eigenlijk ook niet wil dat het uiterlijk van Piet verandert. De rest van die groep wil bijvoorbeeld een mix van Zwarte Pieten en andere Pieten. Volgens de onderzoekers van I&O Research zijn ouderen de afgelopen jaren het meest van mening veranderd. Was in 2018 nog 62 procent van de 65-plussers voor Zwarte Piet, nu is dat 44 procent. Ook bij mensen tussen de 50 en 65 jaar is de steun voor Zwarte Piet afgenomen. Deze groep wil in tegenstelling tot jongeren wel vaker dat de verandering geleidelijk gaat.

Al decennia vragen mensen om het afschaffen van Zwarte Piet. Zij vinden dat de zwart geschminkte hulp van Sinterklaas racistisch is. De discussie hierover kwam in 2011 in een stroomversnelling, door demonstraties bij de landelijke intocht van Sinterklaas.