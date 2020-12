Vakbond kritisch op vaccinatieplan • Opnieuw recordaantal besmettingen Curaçao

Volgens voorzitter Piet Fortuin van vakbond CNV voldoet het plan van de regering om Nederland te vaccineren tegen het coronavirus bij lange na niet. Fortuin zegt dat hij bang is dat ons land, net als eerder bij het testen, "dramatisch achter de feiten aan zal lopen". "Het inenten van miljoenen mensen is een immense, ongekende operatie zoals nooit eerder vertoond in Nederland. Het kabinetsplan sorteert daar echter nauwelijks op voor."

De CNV-voorzitter pleit voor een 'militair uitvoeringsplan' zoals in Duitsland, waar nu al honderden 'prikstraten' worden ingericht in sporthallen en voetbalstadions. "Over twee weken staat daar alles klaar. Nederland wacht rustig af tot het vaccin kant en klaar wordt afgeleverd. Om pas dan te kijken hoe de implementatie verloopt. Pure tijdverspilling. Als we zo doorgaan, duurt het nog een jaar voordat iedereen is ingeënt", aldus de voorzitter. Nederland begint straks met het inenten van ouderen en kwetsbaren op een manier die die lijkt op de jaarlijkse griepprik-campagne.

Het kabinet heeft wel goed in beeld in welke volgorde mensen moeten worden gevaccineerd, zegt Fortuin, maar het ontbreekt aan een pasklaar uitvoeringsplan. "Alleen maar zeggen 'het komt goed' is niet genoeg." Hij vreest dat elke vertraging enorme schade aan de economie zal veroorzaken. "Het kabinet moet daarom haast maken met het ombouwen van teststraten naar vaccinatiestraten", stelt de vakbond. "Prioriteit heeft ook het spoedig inenten van miljoenen werkenden, zodat iedereen weer vol aan de slag kan."

Eerder reageerden ook zorgorganisaties kritisch. Ze maken zich vooral zorgen over de haalbaarheid van de door minister De Jonge genoemde startdatum van 4 januari.