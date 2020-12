4942 nieuwe coronabesmettingen • 'Pfizer-vaccin niet bruikbaar voor huisartsen'

De horecaondernemers die vorige week al aankondigden half januari open te gaan, houden voet bij stuk. Nu voldoende steunmaatregelen vanuit het kabinet lijken uit te blijven, kan de horeca niet anders meer, staat in een persbericht.

Zo'n vijftig afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland zeggen mee te doen aan de actie, maar het landelijke bestuur staat er niet achter. De opstandige afdelingen hebben de openingsdatum van 17 januari bewust gekozen, zegt Johan de Vos van de Bredase afdeling van KHN die als woordvoerder optreedt.

"Iedereen heeft afgelopen weekend de beelden van veel te drukke winkelstraten gezien. En dan moeten de feestdagen er nog aankomen. Als wij in december opengaan, dan zullen eventueel oplopende cijfers daar ongetwijfeld aan worden toegeschreven. Dat willen we voorkomen. Wij zijn ervan overtuigd dat onze branche niet het probleem is."

Een nog veel langere sluiting is voor de bedrijven niet vol te houden, stelt De Vos. "Voor de horeca staat het water niet meer tot aan de lippen, inmiddels stroomt het de mond in. Er rest nu niets meer dan de keuze van open of failliet gaan."

De voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland erkende maandag dat het steeds zwaarder wordt voor horecaondernemers om dicht te blijven. In het Radio 1-programma Nieuws en Co zei Rober Willemsen afgelopen maandag dat hij met minister Hoekstra in gesprek was gegaan in de hoop dat er toezeggingen kwamen. Die kwamen er niet. "Maar we hadden ook niet gedacht dat die in dit gesprek zouden komen", zei Willemsen maandag. "We vonden het vooral belangrijk om juist met deze minister te zitten omdat hij het maatwerk tegen lijkt te houden."