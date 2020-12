34 aanklachten voor doodslag tegen kapitein fatale scheepsbrand Californië

De kapitein van het schip die vorig jaar voor de Californische kust in brand vloog en zonk is 34 keer aangeklaagd voor doodslag. Volgens de aanklacht zijn de sterfgevallen aan boord van de Conception het gevolg van zijn "wanbeheer, nalatigheid en onoplettendheid".

Bij de brand op het schip voor duikexcursies kwamen 33 passagiers en één medewerker om het leven. Zij lagen benedendeks te slapen toen de brand uitbrak. Voor elk van de 34 aanklachten kan de 67-jarige kapitein Boylan veroordeeld worden tot een celstraf van maximaal tien jaar.

De kapitein zou zich niet hebben gehouden aan zeker drie veiligheidsvoorschriften. Zo zou er 's nachts niemand de wacht hebben gehouden op het schip, zou het personeel onvoldoende opgeleid zijn en kwamen brandoefeningen niet voor op het schip.

'Helse nachtmerrie'

"Door de fouten waarvan kapitein Boylan wordt beschuldigd, is een plezierig duiktochtje veranderd in een helse nachtmerrie", zegt de openbaar aanklager. "Passagiers en een bemanningslid zaten gevangen in een brandende slaapruimte, zonder mogelijkheid om te ontsnappen."

Boylan en vier andere bemanningsleden overleefden de ramp, omdat ze in het stuurhuis waren toen de brand uitbrak. Daardoor konden ze overboord springen. Naar eigen zeggen was de bemanning niet in staat geweest de rest van de opvarenden te redden, omdat het vuur te heftig was.

De oorzaak van de brand is nooit volledig opgehelderd. Uit onderzoek is gebleken dat het vuur ontstond op het middelste dek van het schip, op een plek waar lithium-ion-accu's werden opgeladen. Of die accu's de brand hebben veroorzaakt, was niet meer te zeggen.