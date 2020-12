KNVB zoekt 'Sarina-plus' als nieuwe bondscoach: 'Ellis staat op longlist'

De 54-jarige Ellis, die de Verenigde Staten in 2015 en 2019 naar de wereldtitel leidde, heeft onlangs laten weten open te staan voor een internationale uitdaging en is de laatste tijd veel met Nederland in verband gebracht.

Sarina Wiegman maakte in augustus bekend dat ze na de Olympische Spelen in Tokio stopt als bondscoach. De KNVB is nu op zoek naar een 'Sarina-plus', aldus Van der Zee. "Iemand die Sarina kan overtreffen. Dit team wil verder, nog een keer Europees kampioen worden en nog een keer op het wereldpodium. Daar hoort een goede coach bij."

Zover is het nu nog niet: de KNVB is nog bezig met het opstellen van een profielschets en heeft daarvoor gesprekken met speelsters en stafleden gevoerd.

"De spoeling is wel dun in Nederland", erkent Van der Zee. "We hebben ook nog geen keuze gemaakt of we voor senioriteit gaan of voor een jonge, aanstormende coach met ervaring daarbij. Het proces is nu opgestart. In het vroege voorjaar willen we een keuze hebben gemaakt."