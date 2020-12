Slowaakse 'oligarch' opgepakt in moordzaak onderzoeksjournalist

In Slowakije is een van de rijkste en machtigste mannen van het land opgepakt in verband met de moord op de onderzoeksjournalist Ján Kuciak en diens verloofde, twee jaar geleden. Het gaat om Jaroslav Hascak, de topman van de financiële groep Penta. Slowaakse media spreken van een spectaculaire ontwikkeling in de moordzaak.

Hascak, die tegen journalisten zei niet te weten waar hij van wordt verdacht, wordt al twintig jaar gezien als de machtigste van de zogenoemde oligarchen in het land. Deze groep rijken zou systematisch steekpenningen hebben betaald voor gunsten van politici.

Naar Hascak werd onderzoek gedaan en de nieuwssite waar Kuciak voor werkte had op basis van bronnen binnen dat onderzoek gemeld dat de oligarch in het geheim een deal had gesloten om bewijsmateriaal tegen hem aan te kopen en te verbergen.

Geluidsopnames

De aanhouding van de oligarch volgt op de arrestaties van leden van de Slowaakse inlichtingendienst SIS. Zij zijn aangeklaagd voor afpersing, witwassen en omkoping. Een van deze leden zou aan de financiële groep van Hascak geluidsopnames hebben verkocht van een afluisteroperatie in een groot corruptieonderzoek. Deze opnames zouden kunnen bewijzen dat Hascak de privatisering van staatseigendommen heeft gestuurd door middel van omkoping.

De groep, Penta, die wordt beheerd door Hascak, is een van de grootste spelers op de vastgoedmarkten in Slowakije, Tsjechië en Polen. Ook bezit Penta onder meer banken en financiële bedrijven in Polen en Slowakije, evenals belangrijke aandelen in media in die landen.

De vermoorde onderzoeksjournalist Ján Kuciak deed onderzoek naar corruptie, voordat hij en zijn verloofde in 2018 werden vermoord. De moord op Kuciak leidde tot grootschalige demonstraties en een politieke crisis, waardoor premier Fico en de hoogste politiebaas aftraden. Inmiddels is de juriste Zuzana Caputová, een bekend corruptiebestrijdster, president van het land.