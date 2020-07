Kolderieke goal in verlenging doet FC Utrecht de das om in Europa

Het Europese avontuur van FC Utrecht blijft beperkt tot twee potjes in de tweede voorronde van de Europa League. De Domstedelingen gingen donderdagavond na verlenging met 2-1 onderuit bij Zrinjski Mostar, nadat het een week geleden in Utrecht 1-1 was geworden.

In de eigen Galgenwaard had Utrecht kans op kans gemist, maar in Bosnië zat het de ploeg van John van den Brom pal voor rust flink mee. Een ongevaarlijke vrije trap van Simon Gustafson caramboleerde na een flater van keeper Ivan Brkic binnen (0-1).

Twintig minuten na rust maakte Zrinjski echter gelijk, Irfan Hadzic tekende op fraaie wijze de 1-1 aan. Die stand stond ook na 90 minuten nog op het scorebord, waardoor een verlenging beslissing moest brengen.

Kolderieke goal

Daarin ging het op pijnlijk kolderieke wijze mis voor FC Utrecht. Een voorzet van links werd door Willem Janssen op zijn eigen lat gewerkt, waarna doelman Daniel Jensen grabbelde. Stanisa Mandic snoepte de Deen de bal af en schoof hem in het Utrechtse doel: 2-1.

De blamage in Bosnië doet sterk denken aan die van zes jaar geleden. In 2013 struikelde FC Utrecht ook in de tweede voorronde van de Europa League, de Luxemburgse nummer vier FC Differdange 03 bleek destijds te sterk.