Chinese verkenner geland in 'Oceaan der Stormen' voor maangruismissie

China had vooraf niet bekend gemaakt wanneer de landing zou plaatsvinden. Het ruimtevaartuig kwam even na 16.00 uur Nederlandse tijd neer op de geplande landingsplaats, de vulkanische formatie Mons Rümker in Oceanus Procellarum, de Oceaan der Stormen. Het materiaal aan de oppervlakte is op die plek minder oud dan in de gebieden waar de Apollo-missies in de jaren 60 en 70 zijn geland. Planeetwetenschappers hopen daardoor een completer beeld te krijgen van de maan.

De lander is op 24 november gelanceerd en na een serie manoeuvres losgekoppeld van een module die in een baan om de maan blijft. Volgens plan gaat Chang'e 5 twee dagen gruis opscheppen en in het oppervlak boren om in totaal 2 kilo maanmateriaal in de lander op te slaan.

Daarna wordt de opstijgtrap met de maanmonsters gelanceerd om weer aan te koppelen bij de servicemodule in een baan om de maan. De maanstenen worden dan overgebracht naar een terugkeercapsule die de kostbare vracht naar aarde brengt. Half december moet de capsule neerkomen in een gebied in de Chinese autonome regio Binnen-Mongolië.

De landing van Chang'e 5 is China's derde succesvolle maanlanding. Eerder landden Chang'e 3 bij Mare Imbrium en Chang'e 4 in een krater op de achterkant van de maan.