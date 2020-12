OM deelt beelden van ramkraak supermarkt en looft 10.000 euro uit voor tip

Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 10.000 euro uit voor de gouden tip over de daders van een ramkraak en een overval bij twee Jumbo-filialen in Alkmaar en Haarlem. Vermoedelijk zitten dezelfde daders achter de incidenten. Dat is bekendgemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht.

De daders sloegen voor het eerst toe op zaterdagochtend 4 april, toen ze met een bestelbus in Haarlem een supermarkt ramden. Dat gebeurde op het moment dat medewerkers bezig waren met de kassa's en een geldautomaat. De daders sprongen daarop uit de bus, pakten wat ze konden pakken en vluchtten weg op een zwarte scooter die daar stond.

Op beelden uit de supermarkt is te zien dat een medewerker net op tijd weet weg te komen: