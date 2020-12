Ajax-trainer Ten Hag na nieuw verlies tegen Liverpool: 'Weer onnodig'

Jürgen Klopp en Erik ten Hag na Liverpool-Ajax (1-0) - Pro Shots

Het 1-0 verlies van Ajax op Anfield leek verdraaid veel op de eerdere thuisnederlaag tegen Liverpool. Ajax kreeg kansen, verzilverde ze niet en kreeg vervolgens na een fout een goal om de oren. "Opnieuw een onnodig verlies", concludeerde Erik ten Hag. Volgens de trainer moet Ajax nog een stap maken om in het vervolg dit soort duels in de Champions League wel te winnen. "Ik heb twee ploegen gezien die elkaar in evenwicht houden. Het wordt beslist op details."

Ten Hag weet wat Ajax te doen staat na 'onnodig verlies' in Liverpool

Perr Schuurs weet waar het aan schort: het afmaken van de kansen. "Zij maken ze wel af. Dat is het verschil. We hebben genoeg gecreëerd om een goal te maken. We doen onszelf tekort door hier niet met de winst of een punt weg te gaan." De verdediger speelde een puike partij, vond hijzelf ook. "Vooral in de eerste helft. Maar vlak voor rust pakte ik geel en dan moet je daarna toch iets meer afwachtend spelen. Maar over het algemeen ben ik tevreden met mijn spel."

Uitblinker Schuurs: 'We doen onszelf weer tekort tegen Liverpool'