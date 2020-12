Atlético verspeelt in slotfase ticket achtste finales, Porto wel door

FC Porto plaatste zich wel voor de tweede ronde. De Portugezen pakten in hun groep thuis een punt (0-0) tegen koploper Manchester City, terwijl nummer drie Olympiakos met 2-1 verloor bij Olympique Marseille.

Atlético Madrid moest van het superieure Bayern München winnen om zich in het voorlaatste groepsduel te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League. Dat lukte net niet. In Spanje werd het vlak voor tijd 1-1.

Het hielp Atlético, de verliezend Champions League-finalist van 2014 en 2016, dat het al gekwalificeerde Bayern - de titelhouder won zijn vorige vier duels- niet in zijn sterkste formatie aantrad.

Portugees talent van 126 miljoen

João Félix zette Atlético na een half uur verdiend op voorsprong. Het 21-jarige Portugees talent, waarvoor vorig jaar 126 miljoen euro werd neergelegd, kwam voor zijn man en schoot raak. Na rust raakte hij ook nog de lat.

Lange tijd leek de goal van Félix genoeg voor de winst en een ticket voor de volgende ronde, maar een paar minuten voor tijd sloeg Bayern met een benutte penalty van Thomas Müller toch nog toe.

