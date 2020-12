Beroemde telescoop in Puerto Rico ingestort

De beschadigde Arecibo-radiotelescoop in Puerto Rico is ingestort. Het 900 ton wegende platform met de ontvanger viel meer dan 100 meter naar beneden en kwam op de schotel terecht.

Het observatorium was na eerdere beschadigingen al opgegeven en zou worden ontmanteld.

De instorting kwam niet helemaal onverwacht omdat afgelopen weekend al draden van de kabels die het gevaarte ondersteunden, waren geknapt. Dat leidde tot een sneeuwbaleffect, zegt medewerker Johathan Friedman, die 26 jaar als onderzoeker met de telescoop werkte en er nog altijd in de buurt woont.

Friedman hoorde vanochtend gerommel en wist meteen wat er aan de hand was. "Ik schreeuwde, ik was buiten zinnen....ik had een diep, verschrikkelijk gevoel."

Arecibo werd door de Amerikaanse National Science Foundation (NSF) gebruikt voor onderzoek naar het heelal. Van 1963 tot 2016 was het de grootste telescoop ter wereld. In augustus en oktober knapten al kabels, waarna NSF besloot het observatorium te sluiten.