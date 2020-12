Ongelukkig Ajax verliest bij Liverpool en moet nu winnen van Atalanta

"We weten nu wat ons te doen staat. Winnen is het enige dat telt", sprak Ajax-trainer Erik ten Hag na afloop.

Omdat Atalanta Bergamo thuis met 1-1 gelijkspeelde tegen FC Midtjylland, hebben de Italianen nu een punt meer dan Ajax. Liverpool is door de zege al zeker van de knock-outfase.

Wil Ajax de volgende ronde van de Champions League halen, dan moet het volgende week thuis winnen van Atalanta Bergamo. Dat is de conclusie na een avond op Anfield, waar Ajax met een blunderende doelman André Onana met 1-0 verloor van Liverpool.

Ten Hag wilde een moediger Ajax zien dan in de met 1-0 verloren thuiswedstrijd . Hij koos op Anfield voor Dusan Tadic in de spits, geflankeerd door de Brazilianen Neres en Antony. Edson Álvarez begon op het middenveld.

Hoe anders is dat bij Liverpool, waar ze naast de langdurig geblesseerde Virgil van Dijk nog een waslijst aan afwezigen hebben. Daar kwam tijdens de warming-up doelman Alisson Becker (spierblessure) bij. De onervaren Caoimhín Kelleher was zijn vervanger.

Geplaagd Liverpool verliest Alisson in warming-up

Vooraf voelde het voor Ajax misschien wel als hét moment om Liverpool te treffen. De Amsterdammers gaan momenteel flierefluitend door de eredivisie en beschikken over een nagenoeg fitte selectie. Alleen Mohammed Kudus ontbrak door een knieblessure.

Kort daarna sloeg Liverpool toe. Ajax-doelman André Onana schatte een hoge voorzet totaal verkeerd in, ging onder de bal door en zag Jones bij de tweede paal behendig scoren.

Na rust had Ajax op voorsprong moeten komen. Davy Klaassen kon van dichtbij vrij inkoppen, maar knikte naast. En Neres schoot tegen de paal, nadat een inzet van Mazraoui werd gekeerd.

In de beginfase liet Liverpool het balbezit aan Ajax, maar bij een foute pass van de Amsterdammers kwamen de Engelsen er razendsnel uit. Dat leverde twee schoten van Curtis Jones op, waarvan één op de paal eindigde.

In de fase na de goal golfde het spel op en neer en lag het zo nu en dan helemaal open bij Ajax. Salah kon bijna profiteren van achtereenvolgende fouten van Álvarez en Schuurs. Onana lag in de weg.

Diezelfde doelman redde knap op een laag schot van de ingevallen Roberto Firmino. Ajax wilde wel, maar kon niet meer. Vlak voor tijd bracht Ten Hag spits Klaas-Jan Huntelaar.

De 37-jarige spits liet de Amsterdamse bank nog even opveren, toen Kelleher zijn kopbal uit het doel moest tikken. Neres was op dat moment al geblesseerd naar de kant gegaan na een ongelukkig duel met Neco Williams.

Volgende week Ajax-Atalanta

Net als vorig jaar valt de beslissing voor Ajax in de laatste groepswedstrijd. Toen lukte het de Amsterdammers niet om ten koste van Valencia naar de volgende ronde te gaan.

Ajax trapt volgende week woensdag om 18.55 uur in de Johan Cruijff Arena af tegen Atalanta Bergamo. Mocht Ajax niet winnen, komt het na de winterstop in actie in de Europa League.