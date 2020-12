Acteur Ellen Page gaat voortaan door het leven als Elliot

De Canadese acteur die bekend is geworden als Ellen Page heeft op sociale media bekendgemaakt dat hij voortaan door het leven gaat als Elliot. De transgender acteur, bekend van onder meer de films Juno, X-Men en Inception en van de Netflix-serie The Umbrella Academy, wil voortaan aangesproken worden met 'hij' of 'hen'.

De 33-jarige Page is in 2018 getrouwd met de Canadese danseres en choreograaf Emma Portner.

Tegelijkertijd zegt de acteur bang te zijn voor de gevolgen van zijn coming out, omdat hij ziet dat veel transpersonen worden gediscrimineerd of dat hun geweld wordt aangedaan.

In 2014 maakte Page op een conferentie voor lhbtq-jongeren in Las Vegas bekend op vrouwen te vallen. "Ik ben hier vandaag omdat ik gay ben," zei de acteur toen, "en omdat ik misschien een verschil kan maken."

Transpersonen voelen zich niet thuis in het geslacht waarmee zij zijn geboren. Wie zich man noch vrouw voelt, identificeert zich als non-binair. Het is een parapluterm voor verschillende genderidentiteiten. In Nederland identificeert ongeveer 4 procent van de bevolking zich niet eenduidig met het mannelijk of vrouwelijk geslacht, blijkt uit onderzoek.

Veel non-binaire mensen worden graag aangesproken met genderneutrale verwijswoorden, zoals 'hen', 'hun en 'die'.