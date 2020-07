PSV komt bij gepromoveerd FC Twente niet verder dan 1-1

PSV heeft op de eerste speeldag van de eredivisie punten laten liggen in de uitwedstrijd bij FC Twente. In de Grolsch Veste werd het 1-1 tegen de ploeg die vorig seizoen promoveerde vanuit de Keuken Kampioen-divisie.

De start van Twente was hartverwarmend: met uitstekend combinatiespel werd de opponent vastgezet. Aanwinst Keito Nakamura zorgde dan ook voor 1-0, door vanaf de linkerkant naar binnen te trekken en met rechts hard binnen te schieten.

PSV, dat eerder al in de Johan Cruijff-schaal van Ajax verloor en afgelopen week in de kwalificatie van de Champions League uitgeschakeld werd door FC Basel, kreeg pas na een klein half uur wat kansjes.

Donyell Malen kreeg twee halve mogelijkheden, Denzel Dumfries kopte over en een hard laag schot van Steven Bergwijn werd met moeite gepakt door Twente-keeper Joël Drommel. PSV leek echter aan te vallen zonder duidelijk plan.

Geen Lozano

Opvallende afwezige binnen de lijnen was Hirving Lozano, die al een tijd in verband wordt gebracht met een transfer. Trainer Mark van Bommel wees die geruchten echter van de hand en passeerde de Mexicaan naar eigen zeggen puur op sportieve gronden. Ook in de tweede helft bleef Lozano toekijken.