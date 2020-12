Trumps Justitieminister Barr ziet geen grootscheepse verkiezingsfraude

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr zegt dat zijn departement ondanks uitgebreid onderzoek geen grootscheepse verkiezingsfraude heeft ontdekt. Hij had openbaar aanklagers en de FBI opdracht gegeven alle serieuze meldingen van onregelmatigheden te onderzoeken, maar dat heeft volgens hem weinig opgeleverd.

Er is geen fraude gevonden die de uitslag van de presidentsverkiezingen zou veranderen, zegt hij tegen persbureau AP.

Barr geldt als een van de trouwste volgelingen van president Trump, die blijft volhouden dat de overwinning van hem is gestolen. Kort na zijn uitspraak tegen AP verscheen Barr bij het Witte Huis, maar hij zou een al geplande afspraak hebben met de stafchef.

In een reactie zeggen Trumps advocaten Rudy Giuliani en Jenna Ellis dat het departement Justitie niet goed genoeg gezocht heeft. "We hebben volop bewijs van illegaal stemmen verzameld in minstens zes staten, waar ze geen onderzoek naar hebben gedaan. We hebben veel getuigen die onder ede verklaard hebben dat zij misdaden zagen in verband met stemfraude. Voor zover geweest is geen enkele van die getuigen ondervraagd door Justitie."