Real verliest ook bij Sjachtar en moet vrezen voor uitschakeling

Feest bij Sjachtar, Real baalt - EPA

Real Madrid, dertienvoudig winnaar van de Champions League, moet vrezen voor uitschakeling in de groepsfase. De Spanjaarden verloren met 2-0 bij Sjachtar Donetsk en hebben plaatsing voor de volgende ronde niet meer in eigen hand. Door de zege nemen de Oekraïners namelijk de tweede plaats in de groep over van Real. Beide clubs hebben, met nog één groepswedstrijd te gaan, zeven punten, maar het onderling resultaat is in het voordeel van Sjachtar. In dezelfde groep speelt Borussia Mönchengladbach vanaf 21.00 uur thuis tegen Internazionale. De Duitsers hebben na vier duels acht punten en zijn daarmee koploper. De Italianen staan onderaan met twee punten.

Sneeuw bij Sjachtar-Real Madrid, trainer Zinédine Zidane kijkt toe - ANP

In aanloop naar het duel met Sjachtar zal Real-trainer Zinédine Zidane ongetwijfeld nog even hebben teruggeblikt op de wedstrijd in Madrid, waar de bezoekers halverwege 3-0 voor stonden en uiteindelijk met 3-2 wonnen. Blijkbaar hebben zijn spelers er niet genoeg van opgestoken, want ook in Oekraïne - waar de spelers werden getrakteerd op een sneeuwbui - ging het mis voor het sterrenensemble. Real was sterker, maar was enkel met een schot van Marco Asensio op de paal dicht bij succes. Na de rust counterde Sjachtar enkele keren gevaarlijk en na aarzelend ingrijpen van de Madrileense defensie, sloeg Dentinho simpel toe. Bij weer een counter, acht minuten voor tijd, schoot Manor Solomon in de korte hoek raak. Salzburg pakt belangrijke punten in Moskou In groep A won RB Salzburg met 3-1 bij Lokomotiv Moskou. Daardoor nemen de Oostenrijkers de derde plaats over van de Russen. De bovenste plaatsen in de groep worden bezet door Bayern München en Atlético Madrid, die om 21.00 uur tegenover elkaar staan in Spanje.