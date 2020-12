Bedrijven worstelen met thuiswerken, 'mentale gesteldheid is ook belangrijk'

Toch zien ze bij het RIVM dat het aantal mensen dat thuiswerkt afneemt. Nadat het thuiswerken in oktober weer even toenam, is er inmiddels weer sprake van een daling. "De mobiliteitscijfers zijn weer terug op niveau van voor 28 september. Er gaan veel mensen naar hun werk, en ook daar besmetten ze elkaar. 14 procent van de opgespoorde besmettingen, vindt plaats op het werk", aldus het RIVM.

"Werk zoveel mogelijk thuis." Al maanden is deze uitspraak vaste prik bij de corona-persconferenties van premier Rutte en minister De Jonge. En met succes: als gevolg van de coronamaatregelen werken nog altijd veel meer mensen thuis dan in de eerste twee maanden van dit jaar, toen corona nog nauwelijks in Nederland was.

Thuiswerken is toch niet altijd de beste oplossing, zegt Inger Kammeraat, die leiding geeft aan architectenbureau MVRDV. "We hebben ruim 200 mensen in dienst, ongeveer 10 procent daarvan zit toch nog op kantoor."

Voor het thuiswerken heeft het architectenbureau in maart in een systeem geïnstalleerd waardoor het personeel de computers op kantoor vanuit huis kunnen bedienen. "Technisch is het bij ons dus prima mogelijk om thuis te werken, zelfs met grote bestanden. Alleen als een computer vastloopt moet iemand op kantoor hem even met de knop herstarten."

Volgens Kammeraat zijn er behalve technische nog meer redenen waarom sommige medewerkers nog naar kantoor gaan: "Mensen die aan het verbouwen zijn, of buren hebben die dat doen. Maar ook voor nieuwe medewerkers vind ik het belangrijk dat ze zich welkom voelen in ons bedrijf." Zij kunnen, met een paar anderen, terecht op kantoor. "Uiteraard met de benodigde afstand."

Bij het architectenbureau sluiten ze ondanks de adviezen van de overheid niet uit dat komende periode meer mensen weer op kantoor gaan werken, vooral na Kerst. "Nu leven veel mensen nog naar de feestdagen toe. Maar waar leven we vanaf januari naartoe? Dat heeft invloed op de mentale gesteldheid van iedereen, zie ik onder de collega's. Als we dan merken dat het even iets minder gaat met iemand, kan het best zijn dat we voorstellen om een dag in de week op kantoor te gaan werken."

Walks and talks

Dat mensen door het thuiswerken bijvoorbeeld sneller vereenzamen merkt ook Erik Huizer van Géant. Zijn kantoor, waar ze netwerken voor het hoger onderwijs verzorgen, is al maanden dicht. "Er was geen 100 procent noodzaak om op kantoor te zijn, dus hebben we de deuren gesloten".

Om elkaar toch te blijven zien, hebben ze de walks and talks in het leven geroepen. Elke week gaan collega's een uurtje in wisselende samenstellingen met elkaar wandelen. "Zo heb ik vandaag zeven collega's in het echt gesproken en tegelijk 35.000 stappen gezet", vertelt Huizer.

Volgens hem ligt vereenzaming constant op de loer: "We hebben veel expats in dienst, waarvoor collega's toch al snel als familie voelen. Nu zij waarschijnlijk met de kerst ook niet naar hun familie in het buitenland kunnen, vind ik het wel ingewikkelder worden".

Het constant thuiswerken begint dan ook zijn tol te eisen, erkent Huizer. "Online bespreek je vaak alleen officiële dingen. Vertrouwen en motivatie bouw je juist op door hobby's en thuissituaties face-to-face met elkaar te bespreken. Daarom denk ik eraan om het kantoor vanaf januari toch weer voor kleine clubjes te openen."

Sneltest op maandag

Er zijn ook bedrijven waar iedereen nog op kantoor werkt, zoals bij Central Care Installaties van eigenaar John Aartsen. "We vinden dat mensen zich beter kunnen concentreren als ze op kantoor werken, maar vinden het uiteraard wel belangrijk dat dat veilig kan."

Om dat te bereiken heeft Aartsen een eigen testsysteem in het leven geroepen. "We hebben voor 600 euro aan coronasneltests gekocht. Elke maandag, na het weekend, laten we iedereen testen. Dat is uiteindelijk goedkoper dan onnodig iemand thuis laten zitten met klachten."

Volgens Aartsen helpt het wel mee dat ze een klein bedrijf hebben: "We zitten hier standaard ook maar met een paar mensen op kantoor. Die zitten nu in aparte ruimtes en de ventilatie draait veel harder dan voorheen. We hebben nog geen enkele besmetting gehad".