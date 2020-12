Oranjevrouwen winnen ook laatste EK-kwalificatieduel: 6-0 tegen Kosovo

Nederland was na de 6-0 uitzege bij Kosovo van eind oktober al zeker van het EK. Voor het eerst wist Oranje een kwalificatiereeks door te komen zonder puntenverlies.

De Nederlandse voetbalsters hebben ook hun laatste kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2022 gewonnen. In het Rat Verlegh Stadion Breda kreeg Oranje Kosovo pas na rust op de knieën: 6-0.

Veel namen ontbreken

Oranje trad aan zonder Sari van Veenendaal, Shanice van de Sanden, Jackie Groenen, Daniëlle van de Donk, Dominique Janssen, Anouk Dekker en Vivianne Miedema. Bondscoach Sarina Wiegman was net als in de wedstrijd tegen de VS (0-2) afwezig wegens familie-omstandigheden.

In de eerste helft was het al eenrichtingsverkeer, maar gescoord werd er niet. Oranje viel geduldig aan en probeerde het vooral over de flanken. Met de voorzetten wist de Kosovaarse defensie echter wel raad.

Kansjes waren er wel: zo raakte Katja Snoeijs de paal, gingen pogingen van Jill Roord en Inessa Kaagman over en kopte Stefanie van der Gragt net naast uit een corner.