Ajax laat bij Vitesse direct twee punten liggen in rommelig duel

Landskampioen Ajax is het nieuwe seizoen in de eredivisie begonnen met een gelijkspel tegen Vitesse. De Amsterdammers wonnen voor het derde seizoen op rij hun openingswedstrijd niet (2-2).

Hakim Ziyech verscheen ondanks een trainingsachterstand in Arnhem aan de aftrap bij de Amsterdammers, omdat nieuweling Quincy Promes door een lichte blessure weinig had kunnen trainen de afgelopen week. Nicolás Tagliafico nam achterin de plek weer over van Sergiño Dest. Verder trad Ajax met dezelfde spelers aan die zeven dagen geleden ten koste van PSV beslag legden op de Johan Cruijff-schaal.

Basiskrachten Perr Schuurs en Razvan Marin, die het vertrek van Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong moeten opvangen, zagen er niet lekker uit toen Vitesse in de openingsfase via Matus Bero de leiding greep. André Onana was kansloos op het door Schuurs van richting veranderde schot, maar de vraag was vooral hoe Bero zo vrij kon opduiken in de Amsterdamse zestien.

Gelijkmaker

Donny van de Beek leek in elk geval geen moment te verkrampen van de interesse die Real Madrid in hem toonde. De middenvelder was voor rust bij zowat elke Ajax-aanval betrokken en zette na een halfuur op aangeven van Ziyech met een hard schot de gelijkmaker op het bord.

Vitesse leek zijn kruit in het eerste kwart van de wedstrijd al verschoten te hebben. Absolute uitblinker was doelman Remko Pasveer, die vlak voor de Amsterdamse gelijkmaker nog een schot van Daley Blind tegen de lat zag gaan.