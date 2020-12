Duitser rijdt in winkelgebied Trier in op voetgangers: 5 doden, onder wie baby

De auto die bij de aanslag in Trier is gebruikt wordt weggetakeld - Reuters

Het dodental van de aanslag met een auto in de Duitse stad Trier is opgelopen tot vijf. De slachtoffers vielen vanmiddag in de binnenstad toen een Duitser met een SUV in een winkelgebied inreed op voetgangers. Op een persconferentie aan het begin van de avond maakten de autoriteiten bekend dat vier van de dodelijke slachtoffers uit Trier komen: twee vrouwen van 25 en 73, een man van 45 en een baby van negen maanden. De moeder van de baby ligt gewond in het ziekenhuis. Kort na de persconferentie twitterde politie dat er een dode bij was gekomen. Burgemeester Wolfram Leibe sprak van de zwartste dag voor de stad Trier sinds de Tweede Wereldoorlog.

Burgemeester over vrouw en baby: 'Ze gingen winkelen en nu zijn ze dood' - NOS

Vijftien mensen zijn gewond geraakt, van wie er vier slecht aan toe waren. Vermoedelijk is een van hen de dode die later werd gemeld. Vijf anderen zijn ook zwaargewond. Zes mensen hebben lichte verwondingen. Er zijn volgens het Openbaar Ministerie geen aanwijzingen voor een religieus of politiek gemotiveerde daad. Er zijn geen andere verdachten. De politie gaat ervan uit dat de dader alleen handelde en geen hulp kreeg. De dader is een 51-jarige man uit Trier. Hij reed rond 13.45 uur in een Land Rover op hoge snelheid door de binnenstad en ramde over een afstand van honderden meters mensen. Ooggetuigen zagen mensen door de lucht vliegen. Volgens de autoriteiten ging hij doelgericht te werk. Hij reed in een zigzaglijn om zoveel mogelijk slachtoffers te maken.

Vier minuten na het begin wist de politie de dader te arresteren, toen zijn auto tot stilstand was gekomen. Hij verzette zich tegen zijn aanhouding. De laatste dagen bracht de man door in zijn auto. Hij lijkt geen vaste woon- en verblijfplaats te hebben gehad, en voor zover bekend had hij ook geen verwanten, zei een woordvoerder van het OM. Dit zijn beelden die zijn gemaakt bij de arrestatie:

Beelden van arrestatie na inrijden op voetgangers in Trier - NOS