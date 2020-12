Hongaarse politicus stapt op na seksfeest in coronatijd

Wat begon als een verhaal over een Europarlementariër die bij een lockdownfeestje in Brussel de regels overtrad, bleek uiteindelijk de val in te luiden van een van de oprichters van het Hongaarse Fidesz, de partij van premier Orbán. Parlementariër Jozsef Szajer was vrijdagavond bij een seksfeest in de Brusselse binnenstad. Na klachten van omwonenden viel de politie de woning binnen, waar meer dan 25 mannen bijeen waren.

Volgens de Waalse krant La Derniere Heure probeerde een Europarlementariër halfnaakt te vluchten van het niet-coronaproof homofeest. Via een dakgoot en een regenpijp trachtte hij nog te ontsnappen, maar uiteindelijk was de politie hem te snel af.

In een vanmiddag uitgegeven verklaring erkent de Hongaarse politicus dat hij de regels heeft overtreden, zonder op de aard van het feestje in te gaan. Wel zegt hij: "Dat was onverantwoord van mijn kant en ik zal de sancties accepteren."

Szajer zegt niets over de aard van het feestje, maar benadrukt dat hij daar geen drugs heeft gebruikt. De politie heeft in de woning xtc gevonden, maar daar heeft de Hongaar naar eigen zeggen niets mee te maken.

Ontslag

De steun en toeverlaat van Orbán in Brussel nam afgelopen zondag al ontslag. In de Hongaarse kranten liet hij optekenen dat hij na een lange periode van reflectie tot de conclusie was gekomen dat het tijd werd om te stoppen. "Ik kan de dagelijkse spanningen van de politieke strijd niet goed meer aan", zei hij. Volgens de verklaring had zijn opstappen niets te maken met de huidige politieke spanningen tussen de Europese Unie en Hongarije over de rechtsstaat en de begroting. Hongarije heeft daar net een veto over uitgesproken.

Szajer stond in 1988 aan de wieg van Fidesz, die nu de grootste van Hongarije is. Hij is de steun en toeverlaat van Viktor Orbán, studeerde samen met hem. Het duo deed samen een militaire opleiding samen en besloot ook samen de politiek in te gaan.

Velen zien in hem de ideologische architect van de politiek die Orbán uitvoert. Zo heeft Fidesz zich de afgelopen jaren ingespannen om de rechten van homo's in Hongarije te beperken. Van hem is de uitspraak (die later wet is geworden) dat het huwelijk in Hongarije een zaak is van man en vrouw.

Ook de vrouw van Szajer, Tünde Handó, speelt een belangrijke rol in de Hongaarse regering. Ze is sinds begin dit jaar rechter in het Constitutionele Hof en daarvoor lid van de Raad voor de Rechtsspraak.

In 2003 kwam Szajer voor het eerst in het Europees Parlement. Sinds 2009 was hij vice-voorzitter van de grote EVP (de christendemocratische fractie, waar ook het CDA bij hoort).