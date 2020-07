Groningen langs Emmen dankzij bekeken wippertje Hrustic

FC Emmen is zijn tweede seizoen in de eredivisie begonnen met een nederlaag. FC Groningen won in Drenthe met 1-0.

Voor rust zorgde Emmen voor iets meer dreiging, vooral als back Glenn Bijl opstoomde op rechts. Bijl was na een botsing met Gabriel Gudmundsson even groggy, maar kon door. Dat kon de Zweed niet toen hij even later zijn schouder blesseerde bij een botsing met Michael Chacón.

Groningen nam na de rust het initiatief; Ritsu Doan zag een van richting veranderd schot in het zijnet eindigen en een kopbal in de handen van keeper Dennis Telgenkamp.

Aan de andere kant haalde Nikolai Laursen vrij voor Sergio Padt de trekker niet over, wat Ajdin Hrustic kort voor tijd wel deed met een bekeken wippertje over Telgenkamp heen.