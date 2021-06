Liverpool slaat toe na zeldzaam foutje Onana en veroordeelt Ajax tot do-or-die

Het 1-0 verlies van Ajax op Anfield leek verdraaid veel op de eerdere thuisnederlaag tegen Liverpool. Ajax kreeg kansen, verzilverde ze niet en kreeg vervolgens na een fout een goal om de oren. "Opnieuw een onnodig verlies", concludeerde Erik ten Hag.

Volgens de trainer moet Ajax nog een stap maken om in het vervolg dit soort duels in de Champions League wel te winnen. "Ik heb twee ploegen gezien die elkaar in evenwicht houden. Het wordt beslist op details."

Volgende week woensdag moet in eigen huis gewonnen worden van Atalanta. "Ik houd me eerst bezig met de wedstrijd tegen FC Twente, pas daarna met Atalanta", aldus Ten Hag. "Maar we weten wat ons te doen staat. Winnen is het enige dat telt."

