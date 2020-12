Advocaat stopt na dit seizoen als clubcoach: 'Mogen jullie me aan houden'

Dick Advocaat heeft Feyenoord laten weten na dit seizoen te stoppen als trainer in de Kuip. Daarnaast kondigt de 73-jarige Hagenaar ook het einde van zijn loopbaan als clubcoach aan. Een baan als bondscoach sluit hij niet uit.

"Ik zal er alles aan doen om er een goed seizoen van te maken, maar daarna is het mooi geweest. Ik weet dat ik dat eerder heb gezegd, maar deze keer mogen jullie me er aan houden. De komende maanden zijn echt mijn laatste als clubtrainer", aldus Advocaat.

"Na een lange en prachtige loopbaan is Feyenoord een schitterende club om straks bij af te sluiten. Hopelijk - en ik geloof daar in - kunnen we voor het zo ver is nog mooie dingen laten zien."

Vierde plaats in de eredivisie

Advocaat stapte vorig seizoen in bij Feyenoord - zoals hij dat even daarvoor ook kort bij Sparta Rotterdam en FC Utrecht had gedaan - en gidste de kwakkelende Rotterdammers alsnog Europa in. Dit seizoen bezet Feyenoord de vierde plaats in de eredivisie.