PSV kan Champions League uit het hoofd zetten na verlies in Basel

PSV kan deelname aan de groepsfase van de Champions League al uit het hoofd zetten. In Zwitserland werd met 2-1 verloren van FC Basel. De formatie van Mark van Bommel moet zich nu op het behalen van de groepsfase van de Europa League richten.

Al na acht minuten keek PSV tegen een achterstand aan. Eray Cömert schoot een toegekende vrije trap via de onderkant van de lat kiezelhard achter Jeroen Zoet, die niet geheel vrijuit ging.

De 3-2 van een week eerder in Eindhoven had daardoor weinig waarde meer, want PSV moest nu scoren. Dat gebeurde halverwege de eerste helft. Bruma kopte een voorzet van Donyell Malen op fraaie wijze binnen.