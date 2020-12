Zo verloopt de beoordeling van coronavaccins in Europa

Het Europees medicijnagentschap EMA is gestart met de eerste officiële beoordelingsprocedures van coronavaccins. Het is de belangrijkste horde die BioNTech/Pfizer en Moderna nog moeten nemen voordat de vaccins in Nederland mogen worden toegediend. Waarop letten de beoordelaars, die sinds vorig jaar in Amsterdam zitten? En wie hakt uiteindelijk de knoop door?

1. Meekijken in de keuken

De beoordelaars hoeven niet bij nul te beginnen. Het vaccin van BioNTech/Pfizer zit sinds begin oktober al in een extra snel beoordelingstraject. Moderna zit sinds half november in zo'n rolling review.

Hierbij kijken de beoordelaars als het ware al mee in de keuken. De farmaceut deelt resultaten uit eerdere fases van het onderzoek en de beoordelaars kunnen alvast vragen stellen aan de ontwikkelaars.

2. De aanvraag

Gisteren hebben de bedrijven formeel een vergunningaanvraag gedaan bij het EMA. Van de tienduizenden deelnemers in het finale fase 3-onderzoek zijn er namelijk voldoende besmet om conclusies te kunnen trekken over de bescherming die het vaccin biedt.

Ook hebben genoeg deelnemers de laatste injectie twee maanden geleden gekregen, waardoor er voldoende informatie beschikbaar is over de mogelijke bijwerkingen.

3. De beoordeling: balans tussen effectiviteit en bijwerkingen

In de EMA-commissie die het oordeel moet vellen zijn alle 27 lidstaten van de Europese Unie vertegenwoordigd. Nederland stuurt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Twee landen nemen het voortouw en schrijven rapporten. De beoordelaars uit de andere landen kijken mee, leveren commentaar en stellen vragen.

Belangrijkste vraag bij de beoordeling is hoe de balans uitpakt tussen werkzaamheid en bijwerkingen. "Vaccins zijn bedoeld voor grote groepen gezonde mensen, dus we kijken goed welke bijwerkingen acceptabel zijn", zegt CBG-voorzitter Ton de Boer. "Maar als een middel zeer effectief is, dan accepteer je iets meer bijwerkingen dan wanneer het maar matig werkt."

Keiharde criteria bestaan er niet. "Het is geen simpele optelsom. En er zijn geen situaties geformuleerd waarin vaccins hoe dan ook afvallen. We zien vaak roodheid op de plek van de injectie of bijvoorbeeld hoofdpijn, zulke bijwerkingen kunnen acceptabel zijn. Als alle studies zijn afgerond, is de kans klein dat je nog echt ernstige bijwerkingen vindt."

Als de gegevens aan alle eisen voldoen dan zal het EMA uiterlijk 29 december uitspraak doen over het vaccin van Pfizer. Uiterlijk 12 januari moet het advies over het Moderna-vaccin zijn uitgebracht.

Dat is dus al over een paar weken, terwijl zo'n beoordeling in andere gevallen veel langer duurt. NOS op 3 legt in deze video uit waardoor het nu wél snel kan: