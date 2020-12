Rutte: onderzoek naar steun aan Syrische rebellen niet verstandig

Premier Rutte erkent dat hij pogingen heeft gedaan een onderzoek naar de Nederlandse steun aan Syrische rebellen tegen te houden. Vorige week meldden Nieuwsuur en Trouw dat Rutte heeft geprobeerd fracties in de Tweede Kamer ervan te overtuigen zich niet voor zo'n onderzoek uit te spreken.

Het onderzoek zou duidelijk moeten maken hoe het kan dat het kabinet jarenlang gewapende rebellen in Syrië heeft gesteund die mensenrechten schonden en samenwerkten met terroristen. Nieuwsuur en Trouw berichtten daar twee jaar geleden over en in de nasleep daarvan waren er verschillende debatten.

Ongehoord

Kamerleden reageerden verontwaardigd op de bemoeienis van de premier. SP-Kamerlid Karabulut noemde het in het vragenuur in de Tweede Kamer ongehoord dat de premier "zich zo mengt in het parlementaire proces". Volgens Karabulut probeert het kabinet de zaak in de doofpot te stoppen. Ze wil een onderzoek zoals de commissie-Davids dat elf jaar geleden deed. Die commissie nam destijds de steun van Nederland aan de oorlog in Irak onder de loep. "Is de minister-president soms bang voor de feiten?", vroeg Karabulut.

Onder meer het CDA diende drie weken geleden een motie in waarin om een onderzoek werd gevraagd, maar die motie is aangehouden.

Strijders in gevaar

Rutte zei in het vragenuur dat hij "uiteraard" het recht van Kamerleden respecteert om te stemmen zoals ze willen. Maar hij voegde eraan toe dat hij zich met deze kwestie heeft bemoeid omdat een onderzoek volgens hem onverstandig zou zijn. Hij zei dat geen enkele internationale partner met wie Nederland samenwerkt dit type informatie naar buiten brengt, en dat het geven van meer details spanningen met bondgenoten kan veroorzaken.

Verder zouden volgens hem strijders van de destijds gesteunde groepen in gevaar kunnen. Hij zei ook dat het kabinet alle relevante informatie al met de Kamer heeft gedeeld, soms vertrouwelijk.

Kamerlid Van Helvert van regeringspartij CDA reageert fel op het antwoord van Rutte. Volgens hem verdraait de premier de situatie: "Hij doet voorkomen alsof hij tegen een onderzoek is, omdat hij betrokken rebellen in Syrië wil beschermen, terwijl het onderzoek gericht is op de besluitvorming in zijn ministerie", twittert hij. Volgens Van Helvert speelt de premier geen open kaart en is zijn antwoord "ver bezijden de waarheid". Het CDA gaat vervolgvragen stellen.