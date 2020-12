Cliteurs Leidse afdeling: 'conservatieve kraamkamer' en 'vrijplaats voor debat'

Na berichten over antisemitische en racistische uitlatingen die Thierry Baudet zou hebben gedaan, ligt ook Paul Cliteur onder vuur. De Leidse hoogleraar, bij wie de voormalige Forum voor Democratie-leider promoveerde, zou door de jaren heen meerdere malen zijn gewezen op de bedenkelijke uitspraken van Baudet. Maar Cliteur negeerde die signalen, schreef Geenstijl.

Nu komt er een onderzoek naar "de gegrondheid van beschuldigingen van antisemitisme binnen een afdeling van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid", zo maakte de Universiteit Leiden gisteren bekend. Meer informatie deelt de universiteit niet, ook niet om welke afdeling het officieel gaat. Maar duidelijk is dat het de afdeling van Cliteur betreft.

In afwachting van dat onderzoek mogen de betrokkenen niet reageren. Paul Cliteur wil daarom niet op de verwijten in gaan. Decaan Joanne van der Leun van de faculteit Rechtsgeleerdheid verwijst naar de woordvoering van het college van bestuur.

Geerten Waling, historicus en verbonden aan de Universiteit Leiden, kent de afdeling goed. Hij heeft samengewerkt met een aantal medewerkers van de afdeling. Waling noemt het onderzoek "zeer kwalijk". Volgens hem wordt nu "een hele afdeling verdacht gemaakt".

"Een vermoeden van antisemitisme is voldoende om jarenlang gestigmatiseerd te worden", zegt Waling. "Ik heb daar genoeg rondgelopen om te weten dat Cliteur of anderen van de afdeling zich nooit schuldig hebben gemaakt aan antisemitisme."

Amerikaanse leest

Volgens politicoloog Merijn Oudenampsen van de Universiteit van Amsterdam, die promoveerde met onderzoek naar conservatisme in Nederland, is de afdeling een soort kraamkamer van het Nederlandse conservatieve gedachtengoed: "Zonder hen zou er nu weinig van het conservatisme over zijn in Nederland."

De afdeling Encyclopedie van de Rechtswetenschap van Cliteur is een vreemde eend in de Nederlandse universiteitsbijt, zegt Oudenampsen: "De universiteit wordt daar gebruikt om politiek te bedrijven. Cliteur verzamelt medewerkers en promovendi om zich heen die dezelfde onderwerpen belangrijk vinden als hij: nationalisme, immigratie en multiculturalisme. Aan Amerikaanse universiteiten is dat veel gebruikelijker."

Geerten Waling denkt er anders over: "De afdeling van Cliteur bedrijft normatieve rechtswetenschap. Waar anderen analyses maken van hoe het recht functioneert, kijken zij naar hoe het recht zou moeten functioneren. En daarbij schuwen ze gevoelige thema's als religieus terrorisme en censuur niet."