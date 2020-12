Minister: olifant Buba mag bij circusfamilie blijven

Olifant Buba mag bij circusfamilie Freiwald blijven, als die dat wil. Minister Schouten van Landbouw volgt daarmee een ruime meerderheid van de Tweede Kamer. Die stemde vandaag in met twee moties over Buba, die aanvankelijk naar een opvang in het buitenland zou gaan.

De PVV diende een motie in om de olifant in Nederland op te vangen in een "Buba-waardig verblijf'. De tweede, van het CDA, wilde dat het dier bij de circusfamilie Freiwald zou blijven, waar het al dertig jaar mee rondreist. Beide moties zijn aangenomen. PVV-leider Wilders noemde het "het beste nieuws van de dag".

Sinds 2015 geldt in Nederland een verbod op het optreden en rondreizen met wilde dieren. Voor Buba werd een uitzondering gemaakt, omdat er niet direct een oplossing voorhanden was. Het circus kreeg een ontheffing tot 30 juni 2020. Die datum is ruim verstreken, maar er is nog geen alternatief gevonden. De minister benadrukt steeds dat het er uiteindelijk om gaat wat het beste voor het dier is.

Wat de beste oplossing is, is moeilijk te zeggen. Er is in Nederland geen speciale opvang voor olifanten en circus Freiwald verkeert door de coronacrisis in zwaar weer, waardoor het financiële steun nodig heeft om Buba te kunnen onderhouden. Het houden van een olifant kost volgens de familie 70.000 euro per jaar.