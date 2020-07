Nederland bereikt WK-finale na thriller tegen Zweden

Nederland-Zweden (halve finale) | WK 2019 - NOS

De Nederlandse voetbalsters hebben zich voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor de finale van het WK. In de halve finale werd Zweden met 1-0 verslagen, door een doelpunt van Jackie Groenen in de verlenging. Oranje speelt daardoor zondag in de finale tegen de Verenigde Staten, voor Zweden wacht zaterdag de troostfinale tegen Engeland.

Basisplaats Beerensteyn Bij Oranje stond Lineth Beerensteyn voor het eerst dit WK in de basis. Na een aantal goede invalbeurten kreeg de rechtsbuiten tegen Zweden de voorkeur boven Shanice van de Sanden. Lieke Martens verscheen eveneens aan de aftrap, hoewel ze in de dagen voor de halve finale amper kon trainen door een pijnlijke teen. Het eerste kwartier leverde voor Nederland twee doelpogingen van Vivianne Miedema op, maar de beste kans was voor Zweden. Spits Stina Blackstenius schoot vanuit kansrijke positie recht op Oranje-keepster Sari van Veenendaal af. De Nederlandse doelvrouw reageerde even later alert op een gevaarlijk indraaiende vrije trap van Magdalena Eriksson. De eerste helft kende verder weinig enerverende momenten. Na een hoekschop van Zweden probeerde Lina Hurtig het met een puntertje, Van Veenendaal redde met haar voet. Aan de andere kant dook Miedema, na een fraai hakje van Jackie Groenen, nog een keer dreigend op in het Zweedse strafschopgebied. Tot een echte kans leidde het echter niet. Het verslag gaat verder onder de foto's.

Zweden raakt de paal, Nederland de lat Oranje begon na rust met Jill Roord als vervanger van de niet fitte Martens. De eerste kans was opnieuw voor Zweden. Centrale verdediger Dominique Bloodworth verspeelde de bal op een gevaarlijke plek aan Blackstenius. De Zweedse stoomde op richting het Nederlandse doel, maar Bloodworth herstelde haar foutje zelf door Blackstenius af te stoppen. Nederland mocht na tien minuten van geluk spreken dat Zweden niet op voorsprong kwam. Na een hoekschop kreeg Oranje de bal niet weg, waarna Nilla Fischer (via de vingertoppen van Van Veenendaal) de paal raakte. Een corner aan de andere kant leverde eindelijk een grote kans voor Nederland op. Miedema dacht op aangeven van Sherida Spitse raak te koppen, maar keepster Hedvig Lindahl duwde de bal tegen de lat. Invalster Van de Sanden, in de 71ste minuut ingebracht voor Beerensteyn, was in blessuretijd nog dicht bij een bevrijdend doelpunt. Ze probeerde het met een pegel van afstand, maar Lindahl kon de bal nog net over haar doel tikken. Het verslag gaat verder onder de foto.

Vivianne Miedema was dicht bij de openingstreffer met een kopbal op de lat - ANP