Grapperhaus: kan niet zeggen waarom hij lid euthanasiecommissie blokkeerde

Minister Grapperhaus wil niet zeggen of de persoonlijke opvattingen van Miriam de Bontridder een rol hebben gespeeld bij het tegenhouden van haar benoeming om lid te worden van een regionale euthanasiecommissie. Grapperhaus zei in de Tweede Kamer dat hij en minister De Jonge een zorgvuldige afweging hebben gemaakt, waar hij om privacy-redenen niets over kan melden.

Vanmorgen kwam naar buiten dat Grapperhaus de benoeming van De Bontridder als lid van een toetsingscommissie heeft geblokkeerd door een veto uit te spreken. D66-Kamerlid Dijkstra vroeg hem in de Tweede Kamer of dit te maken kan hebben met het feit dat zij tot vorig jaar bestuurslid was van De Einder, een organisatie die mensen adviseert over manieren om legaal uit het leven wil stappen.

Er zijn vijf regionale toetsingscommissies. In elke commissie zitten een jurist, een arts en een ethicus. Zij oordelen of een arts bij een euthanasie zorgvuldig gehandeld heeft. Als ze concluderen dat een arts onzorgvuldig is geweest of als er twijfels zijn, gaat de zaak voor onderzoek naar het Openbaar Ministerie.

Vertrouwelijk

Grapperhaus zegt dat hij zich gewoon aan de wet op de euthanasie heeft gehouden. Dat wil zeggen dat twee bewindslieden, in dit geval de ministers van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, onder meer de specifieke deskundigheid en de geschiktheid van de voorgedragen kandidaat toetsen. "Een enkele keer leidt dat niet tot een benoeming."

De minister van J&V zegt dat hij de voorzitter van de toetsingscommissie mondeling en vertrouwelijk op de hoogte heeft gebracht van het besluit. Later deze week stuurt hij nog een vertrouwelijke brief. Maar de Kamer kan hij er niet over inlichten. "Het belang van het individu speelt in dit geval zwaarder."