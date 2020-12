De Jonge: als het meezit, begint vaccinatie rond 4 januari

Als alles meezit, worden rond 4 januari de eerste mensen in Nederland gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat laat minister De Jonge weten in reactie op het bericht dat het Europees medicijnagentschap EMA is begonnen met de beoordeling van de eerste coronavaccins.

"Het vaccin is binnen handbereik en daarmee staan we aan de vooravond van een nieuwe fase", zegt de minister van Volksgezondheid. "Het is nu aan EMA om zorgvuldig te werk te gaan. Wij zorgen ervoor dat we er klaar voor zijn zodra er groen licht komt."

De strategie is dat zorgmedewerkers, ouderen en kwetsbaren als eerste aan de beurt komen. Maar De Jonge wijst erop dat uit de beoordeling nog kan komen dat het vaccin bijvoorbeeld voor "de alleroudste ouderen" minder effectief is. Dan moet te zijner tijd de strategie worden aangepast.

Het kan zijn dat uiteindelijk de strategie nog moet worden aangepast, legt De Jonge uit: