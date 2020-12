Politie schiet op man die brandbommen gooit naar agenten en deurwaarder

Een arrestatieteam heeft vanochtend in Rheden geschoten op een man die brandbommen gooide naar de politie en een deurwaarder. De verdachte is aangehouden en met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is. De politie kon tegen Omroep Gelderland nog niet zeggen of de verdachte geraakt is door een kogel.

Agenten kwamen in actie na een melding van een deurwaarder, die met een ontruimingsbevel langsging bij een kraker van het voormalig verzorgingstehuis Rhederhof. Omdat de verdachte brandbommen gooide, werd ook een arrestatieteam en de brandweer opgeroepen.

Ook een lid van het arrestatieteam raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig zijn verwondingen zijn, is niet bekend.

Het voormalig verzorgingstehuis staat er al jaren vervallen bij. De politie gebruikte het gebouw vorig jaar nog om een gijzeling te oefenen.