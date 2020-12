Automobilist Trier rijdt doelbewust mensen dood, onder wie baby

In het centrum van de West-Duitse stad Trier is een automobilist in een Range Rover doelbewust ingereden op voetgangers. Bij de aanslag viel een nog onbekend aantal doden. Een van de doden is een baby, zei Malu Dreyer, de minister-president van de deelstaat Rijnland-Palts.

De autoriteiten zeggen dat er zeker twee doden zijn. Volgens Bild en het lokale blad Volksfreund zijn het er minstens vier. Ook zijn er zeker vijftien gewonden, van wie een aantal er slecht aan toe is.

De dader is een 51-jarige Duitser uit de regio Trier-Saarburg. Duitse media hebben vernomen dat hij Bernd W. heet en dat hij door mensen die hem kennen wordt omschreven als een zonderling, die snel agressief werd. Volgens de Duitse autoriteiten staat vast dat hij kwade opzet in de zin had, maar valt nog niet te zeggen dat hij een terroristisch motief had.

Hij reed even na 14.00 uur met hoge snelheid door het voetgangersgebied in de binnenstad en ramde over een lengte van honderden meters willekeurige slachtoffers. Ooggetuigen zagen daarbij mensen door de lucht vliegen.

De politie reed de dader klem vlak bij de Romeinse Porta Nigra en arresteerde hem, Hij verzette zich bij zijn arrestatie. Wat zijn motief was, is nog onbekend. Hij wordt verhoord. Voor 19.00 uur is een persconferentie aangekondigd.

Dit zouden beelden zijn van hoe de dader door agenten in bedwang wordt gehouden: