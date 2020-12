Automobilist rijdt in op voetgangers in Duitse stad Trier: meerdere doden en gewonden

In het centrum van de West-Duitse stad Trier is een automobilist ingereden op voetgangers. De plaatselijke autoriteiten zeggen dat er zeker twee doden zijn en zeker 15 gewonden, onder wie een aantal zwaargewonden. Onder hen zou ook een kind zijn. Het is nog onduidelijk of het gaat om een terreuraanslag.

De dader reed volgens de politie met hoge snelheid door het voetgangersgebied. Volgens ooggetuigen vlogen her en der mensen door de lucht.

Er is een 51-jarige Duitser opgepakt uit de regio Trier-Saarburg. Hij verzette zich bij zijn arrestatie. Wat zijn motief was, is nog onbekend.

Volgens de politie is het gevaar geweken. Een flink deel van het voetgangersgebied in de stad is afgesloten.

Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse: