Slordig Utrecht wacht heet avondje Bosnië na gelijkspel in Galgenwaard

Teleurstelling bij aanvoerder Willem Janssen van FC Utrecht - Pro Shots

FC Utrecht is het Europese seizoen begonnen met een teleurstellend gelijkspel tegen Zrinjski Mostar. In eigen huis kwam het in de tweede voorronde van de Europa League terug van een achterstand, maar bleef het steken op 1-1. Er wordt dit seizoen veel verwacht van Utrecht, dat zich daadkrachtig toonde op de transfermarkt. Met nieuwelingen Adam Maher, Václav Cerny en de 19-jarige Justin Lonwijk in de basis begon John van den Brom aan zijn eerste officiële duel als trainer van Utrecht. In de snikhete Galgenwaard, waar het bij de aftrap 37 graden was, begon de thuisploeg sterk maar stond er bij rust een achterstand op het scorebord. Utrecht kreeg via Lonwijk twee grote kansen, maar met de enige goede Bosnische aanval trof Miljan Govedarica aan de andere kant doel.

Utrecht mocht na rust even opgelucht ademhalen toen een afstandsschot van Frane Cirjak in het zijnet belandde, maar verder was de thuisploeg veel sterker. Dat voelde het publiek ook. Gesteund door de fans gingen de spelers nog meer naar voren voetballen. De gelijkmaker na een uur was dan ook een logisch gevolg. De verder onzichtbare Cerny gaf voor, Van de Streek verloor het kopduel, maar zag de bal voor de voeten van uitblinker Gyrano Kerk terechtkomen. Die twijfelde niet en scoorde met een keiharde volley. In die fase van de wedstrijd werden de bezoekers overrompeld en leek het wachten op een nieuwe, Utrechtse treffer. Die leek er vier minuten voor tijd te komen. Sean Klaiber legde de bal perfect klaar met de borst, maar invaller Nick Venema schoot ongelukkig naast. Verbazing bij Janssen, kippenvel bij Van den Brom Na afloop was aanvoerder Willem Janssen kritisch over hoe zijn ploeg omging met de vele kansen. "De tweede helft sta je te kijken en denk je: jongens, hoe kunnen die ballen er nu niet in?" De verdediger zag in Zrinjski een sterke tegenstander. "Het zijn geen koekebakkers, maar je zag wel dat we ze in de tweede helft bij de keel grepen. Dat biedt hoop voor de return", aldus Janssen.

Voor trainer Van den Brom zit zijn debuut als hoofdtrainer van Utrecht erop. Hij genoot van de goedgevulde Galgenwaard. "De ploeg had het moeilijk en dan heb je de supporters nodig. Ik kreeg er kippenvel van." Nog een lange weg te gaan De return is volgende week donderdag (19.00 uur) bij Zrinjski, de nummer twee van Bosnië en Herzegovina. Mocht Utrecht doorgaan, dan is de winnaar van het tweeluik tussen NK Domzale en Malmö FF (eerste duel eindigde in 2-2) de volgende tegenstander. Daarna wacht nog een play-off, voordat de groepsfase van de Europa League is bereikt. De laatste keer dat de Utrechters daarin actief waren, is alweer negen jaar geleden.