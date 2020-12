33.949 nieuwe besmettingen in week, bijna 9 procent minder dan vorige week

In een week tijd zijn er 33.949 nieuwe positieve testen bij het RIVM gemeld. Een week eerder waren dat er 37.219. Dat is een daling van 8,8 procent.

In totaal liggen er nu 1683 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1721), van wie 478 op de IC (gisteren: 481). Er zijn dus meer patiënten uit het ziekenhuis ontslagen dan opgenomen.

Afgelopen week werden buiten de intensive care in totaal 1129 mensen opgenomen; een week eerder nog 1362. Het aantal IC-opnames nam ook af: van 225 naar 170.

De druk op de ziekenhuizen nam de voorbije dag iets toe. Er zijn187 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 53 nieuwe opnames meer dan gisteren.

Het percentage positieve testen daalde eveneens. 11,1 van de mensen die naar de teststraat gingen, kregen een positieve uitslag. Vorige week was dat 12 procent. De wereldgezondheidsorganisatie WHO beschouwt 5 procent als een indicatie dat een land de uitbraak voldoende onder controle heeft.

62 overleden covid-patiënten

Bij het RIVM werden 62 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 29. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld 58 doden per dag, tegen 60 doden per dag een week eerder. Dat zijn doden van wie bekend is dat ze het coronavirus droegen; volgens het CBS ligt het werkelijke aantal doden hoger.