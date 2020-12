Noodkreet van ouders van overleden gebruiker: 'verbied de drug 3-MMC'

Synthetische drugs 3-MMC - ..

Er moet zo snel mogelijk een verbod komen op het gebruik van de drug 3-MMC. Dat schrijven de ouders van Gerjan uit Wezep in een brief aan staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid. De 26-jarige Gerjan maakte begin oktober een einde aan zijn leven door voor de trein te springen. Volgens zijn ouders kwam dit door het gebruik van 3-MMC. "Het was een wanhoopsdaad", zegt zijn moeder tegen Omroep Gelderland. Het gebruik van de synthetische drug 3-MMC is legaal en in opkomst onder jongeren. Onder meer in de Achterhoek en op de Veluwe zijn er zorgen over het gebruik ervan. Blokhuis zei al dat hij hoopt komend voorjaar met een verbod op deze designerdrugs te komen.

3-MMC is een amfetamine-achtige stof. Gebruikers omschrijven het effect als een combinatie van cocaïne en xtc. Volgens het Trimbos-instituut word je er energiek en euforisch van, krijg je meer zelfvertrouwen en heb je meer zin in sociaal contact. De drug wordt veelal in webshops verkocht als poeder, dat door de gebruikers wordt opgesnoven. 3-MMC is verslavend en gebruik kan leiden tot onder meer hartkloppingen, paranoia en neerslachtigheid in de dagen erna. Over de gezondheidseffecten op lange termijn is nog niets bekend omdat de drug nog vrij nieuw is.

Het verdriet bij de ouders van Gerjan is bijna twee maanden na zijn dood groot, maar er is ook veel woede. Want het ging al lange tijd niet goed met Gerjan. Op zijn achttiende werd ADHD geconstateerd, maar medicijnen hadden een verkeerde uitwerking op hem. "Af en toe nam hij toen een jointje om rustiger te worden", vertelt zijn moeder. Hij had zijn eigen huisje, op een paar honderd meter van zijn ouders vandaan. Hij had zijn mbo-opleiding afgerond en had daarna verschillende banen. "Maar dat liep vaak mis. Hij werkte hard en deed heel erg zijn best, maar kon de druk dan toch niet aan."

Op een gegeven moment begon Gerjan met het gebruik van diverse soorten harddrugs. Wat later kwam daar de legale drug 3-MMC bij. "Daarvan werd hij heel helder en rustig in zijn hoofd. Maar als het uitgewerkt was, begon de ellende. Dan werd hij depressief en kreeg waangedachten. Hij bestelde het gewoon online. Er gingen honderden euro's aan op." Steeds slechter Zijn ouders, zus en vrienden zagen Gerjan afglijden. Ze maakten zich steeds meer zorgen en een paar keer volgt er gedwongen opname. Maar elke keer stond hij na een paar dagen weer buiten. Dit najaar ging het de verkeerde kant op. Gerjan was volgens zijn ouders psychotisch en vaak helemaal de weg kwijt. Op 9 oktober pinde hij weer honderden euro's van zijn rekening. Voor 3-MMC, wisten zijn ouders. "Ik heb later de afschriften teruggezien. Je kan dat spul zo bestellen. Onvoorstelbaar." Die middag kwam hun zoon nog bij hen thuis. "Toen zat hij er helemaal doorheen. Hij huilde en zag geen uitweg. Maar hij wilde zich niet laten opnemen." Die dag zagen zijn ouders hem voor het laatst. Iedereen waarschuwen Hoewel ze het niet kunnen bewijzen is er bij de ouders van Gerjan geen twijfel dat de drug 3-MMC hun zoon de dood heeft ingejaagd. "En daarom willen we iedereen waarschuwen. Helemaal hier in Wezep en Oldebroek, waar het gebruik hoog is." De ouders hopen op een reactie van staatssecretaris Blokhuis. "Wij krijgen onze zoon er niet mee terug, maar zo kunnen we misschien toch nog iets doen, want niemand moet dit meemaken."