Zesde zege Hamilton op Silverstone, onfortuinlijke Verstappen vijfde

Hamilton verbeterde met de zesde zege in zijn thuisrace het record van de Fransman Alain Prost en de Schot Jim Clark, die vijf keer in Groot-Brittannië wonnen.

Bij de eerste bandenwissel van Bottas nam Hamilton direct de koppositie over. Hij hield die even later ook vast ondanks een stop vanwege de safetycar die op het circuit kwam na een crash van Antonio Giovinazzi.

Het gevolg was dat beide auto's buiten de baan belandden en terrein verloren. Ze konden wel hun weg vervolgen. Vettel viel uiteindelijk het verst terug omdat hij een tijdstraf van tien seconden kreeg. De Duitser excuseerde zich direct na afloop bij de Nederlander.

"Het was mijn fout", gaf Vettel toe. "Ik verremde me. Ik dacht dat er een deur zou opengaan, maar die bleef uiteindelijk dicht."

Gasly vierde

Verstappen kon zich in het restant van de race niet meer naar het podium opwerken en eindigde voor het eerst dit seizoen in een grand prix achter teamgenoot Gasly. "Ik had hier op het podium moeten staan", wist Verstappen na afloop. "Dit was eigenlijk een prima wedstrijd. Jammer dat ik van de baan werd getikt."