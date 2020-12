Messi krijgt ook tegen Ferencváros rust, De Jong wel weer in selectie Barça

FC Barcelona treedt woensdagavond in het Champions League-duel met Ferencváros aan zonder sterspeler Lionel Messi. Trainer Ronald Koeman heeft besloten de Argentijn niet mee te nemen naar Hongarije.

De 33-jarige Messi krijgt van Koeman rust. Hij miste ook al het vorige duel van Barcelona in de Champions League, uit tegen Dinamo Kiev (0-4).

De Jong wel weer bij selectie

Frenkie de Jong kreeg, net als Messi, tegen Kiev rust, maar de Oranje-international zit nu wel weer bij de selectie voor de uitwedstrijd tegen Ferencváros.

Ook Sergiño Dest is van de partij. De oud-Ajacied was in Kiev van grote waarde voor Barcelona, met het openingsdoelpunt in de tweede helft.